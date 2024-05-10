Tahkim Kurulu kararları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu kararları açıklandı!
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10 Mayıs 2024 20:02
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını onandı.

Fenerbahçe'ye 'refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olmasından dolayı talimatlara aykırılık' nedeniyle verilen 112 Bin TL'lik cezaya yapılan itiraz reddedildi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 Bin TL'lik para cezası onandı.

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