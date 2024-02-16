Tahkim Kurulu kararı açıklandı İşte kararlar!

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tahkim Kurulu kararı açıklandı İşte kararlar!
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16 Şubat 2024 19:08
Son güncelleme 16 Şubat 2024 19:16
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın 400 bin TL'lik cezasını kaldırıldığını açıkladı.

TFF ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon TL'lik cezayı onadığını da açıkladı.

Ayrıca Pendikspor'da son oynanan maçta kırmızı kart gören Halil Akbunar'ın cezasının 2 maçtan 1 maça düşürüldüğü de açıklandı.

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