Tadic ve Dzeko kulübeye çekiliyor

Fenerbahçe, sezona 10'da 10 yaparak başlasa da bazı oyunculardaki form düşüklüğü ve yorgunluk dikkati çekti. Kartal, bazı isimleri nadasa alacak.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Tadic ve Dzeko kulübeye çekiliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2023 08:44
Son güncelleme 20 Eylül 2023 11:11
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçını Danimarka ekibi Nordsjaelland'la oynayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'inde rotasyona gidecek.

Ön eleme maçları nedeniyle sezonu erken açan, buna karşın çıktığı 10 maçı da kazanmasını bilen sarı-lacivertliler, Avrupa'da grup aşamasına Kadıköy'de başlayacak.

Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Szymanski'nin pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı da düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor.

Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hazır ol mesajı veren Kartal, sakatlıktan yeni çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu da riske etmemek için kulübede bekletecek.

İsmail Kartal, defansif orta saha konusunda da henüz net kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, son maçta kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayan İsmail Yüksek ya da Crespo arasında tercih yapacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail (Crespo), Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery