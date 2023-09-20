Tadic ve Dzeko kulübeye çekiliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçını Danimarka ekibi Nordsjaelland'la oynayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'inde rotasyona gidecek.
Ön eleme maçları nedeniyle sezonu erken açan, buna karşın çıktığı 10 maçı da kazanmasını bilen sarı-lacivertliler, Avrupa'da grup aşamasına Kadıköy'de başlayacak.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Szymanski'nin pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı da düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor.
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hazır ol mesajı veren Kartal, sakatlıktan yeni çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu da riske etmemek için kulübede bekletecek.
İsmail Kartal, defansif orta saha konusunda da henüz net kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, son maçta kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayan İsmail Yüksek ya da Crespo arasında tercih yapacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail (Crespo), Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi.
Ön eleme maçları nedeniyle sezonu erken açan, buna karşın çıktığı 10 maçı da kazanmasını bilen sarı-lacivertliler, Avrupa'da grup aşamasına Kadıköy'de başlayacak.
Dusan Tadic, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Szymanski'nin pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı da düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor.
Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'a hazır ol mesajı veren Kartal, sakatlıktan yeni çıkan Ferdi Kadıoğlu'nu da riske etmemek için kulübede bekletecek.
İsmail Kartal, defansif orta saha konusunda da henüz net kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, son maçta kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayan İsmail Yüksek ya da Crespo arasında tercih yapacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail (Crespo), Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi.