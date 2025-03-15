Tadic'in yeni takımını canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, sonradan oyuna girdiği Rangers maçındaki performansıyla eleştirilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun transferi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Haber; NTV, Fotoğraf; Imago
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Tadic'in yeni takımını canlı yayında açıkladı!
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15 Mart 2025 09:52
Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11), Rangers maçında eleştiri oklarının hedefi oldu.

İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ifade etti.

PERFORMANSI

36 yaşındaki Sırp futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Tadic bu karşılaşmalarda 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.

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