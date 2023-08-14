Eski NBA oyuncusu Tacko Fall'un Çin Ligi ekiplerinden Nanjing Monkey Kings ile anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, devasa boyuyla (2.29 m.) dikkatleri üzerine çeken Fall'un kariyerine Çin'de devam etme kararı aldığını söyledi.



2019-20 sezonu öncesinde Boston Celtics ile sözleşme imzalamış olan 27 yaşındaki Fall, burada geçirdiği iki sezonda sadece 24 maçta forma giymişti.



Önceki sezon Çin'e ilk adımını atmadan önce en son NBA'de Cleveland Cavaliers'ta oynayan Fall, 2022-23 sezonunu Xinjiang Flying Tigers takımında geçirmiş ve 13,9 sayı, 10,2 ribaund ve 3,3 blok ortalamaları tutturmuştu.



