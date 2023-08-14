Tacko Fall, kariyerine Çin'de devam edecek

Eski NBA oyuncusu Tacko Fall'un Çin Ligi ekiplerinden Nanjing Monkey Kings ile anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Tacko Fall, kariyerine Çin'de devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 15:27
Eski NBA oyuncusu Tacko Fall'un Çin Ligi ekiplerinden Nanjing Monkey Kings ile anlaştığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, devasa boyuyla (2.29 m.) dikkatleri üzerine çeken Fall'un kariyerine Çin'de devam etme kararı aldığını söyledi.

2019-20 sezonu öncesinde Boston Celtics ile sözleşme imzalamış olan 27 yaşındaki Fall, burada geçirdiği iki sezonda sadece 24 maçta forma giymişti.

Önceki sezon Çin'e ilk adımını atmadan önce en son NBA'de Cleveland Cavaliers'ta oynayan Fall, 2022-23 sezonunu Xinjiang Flying Tigers takımında geçirmiş ve 13,9 sayı, 10,2 ribaund ve 3,3 blok ortalamaları tutturmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery