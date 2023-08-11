Szymanski: "Kolay bir galibiyet değildi"

Sebastian Szymanski, Maribor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Szymanski: 'Kolay bir galibiyet değildi'
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10 Ağustos 2023 23:32
Son güncelleme 11 Ağustos 2023 00:07
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, kaliteli bir oyunla çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kalitemizi ortaya koyduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini aktaran 24 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarıda kendimizi daha fazla zorladık. Mariborlu oyuncuların boşluklarını daha fazla kullandık. Daha hızlı oynadık ve galibiyete ulaştık." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye çabuk uyum sağladığına vurgu yapan Sebastian Szymanski, "Çok iyi bir takımız. Kaliteli futbolculara sahibiz. Takımda çok iyi bir atmosfer var. Bu durum adaptasyon sürecimi çok hızlandırdı. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve bu kulübün tarihine geçmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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