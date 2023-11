Sydney van Hooijdonk'tan geleceği için açıklama!

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Sydney van Hooijdonk, Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu.



Takımdan ayrılabileceği haberlerine cevap veren Hollandalı futbolcu, "Burada çok iyiyim ama ayrılıp ayrılmayacağımı söyleyemem. İyiyim, iyi bir takımdayım ve hayatı çok seviyorum ama gelişimim ve kariyerim için en iyisini yapmalıyım. Ayrıca oynamak zorundayım. Futbolda her şey çok çabuk değişebiliyor. Ocak ayına daha iki ay var ve ne olacağını bilemezsiniz. Ayrıca takımda şu anda harika bir sezon geçiren Joshua Zirkzee var" dedi.



Sydney van Hooijdonk ayrıca, "Olası transferimle ilgili söylentiler beni rahatsız ediyor mu? Oynamadığınız zaman bunlar normal. Son bir buçuk yılda çok oynadım ve çok gol attım. (Heerenveen'deki kiralık dönemi) Bence Bologna iki yıl önce burada geldiğim zamanki gibi değil. Her şey değişti. Seviye, her şey değişti. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.



Sydney van Hooijdonk, bu sezon Bologna'da 6 maça çıkarken, 1 gol attı.



23 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi Bologna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





