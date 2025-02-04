Devre arasında kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic ile takviye eden Fenerbahçe'nin Avrupa'da transferin tamamlanacağı son gün Allan Saint-Maximin ile yolları ayırma operasyonu Al Ahli'ye takıldı.
HEM FUTBOLCU HEM NAPOLİ İLE ANLAŞILMIŞTI
Sarı lacivertlilerin sezon başı 8 milyon kiralama bedeli ile renklerine kattığı Fransız futbolcunun Napoli'ye transferi için hem oyuncu hem de kulüpler anlaştı.
NAPOLİ'NİN SABRI TAŞTI
Ancak Al Ahli Kulübü'nün transferin tamamlanması için gereken belgeler konusunda ağır davranması Napoli'nin sabrını taşırdı ve İtalyan ekibi bu transferden vazgeçti.
FENERBAHÇE'NİN DE HESAPLARI TUTMADI
Transferin gerçekleşmemesi Fenerbahçe'nin de hem ciddi bir maliyetten kurtulma hem de yabancı kontenjanında boşluk yaratma şansını yitirmesine neden oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı kiralık oyuncusu olan Allan Saint-Maximin Fenerbahçe formasıyla oynadığı 24 karşılaşmada 3 gol attı, 4 asist yaptı.
"YAKINDA HER ŞEYİ SİZE ANLATACAĞIM"
Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise sosyal medya hesabından çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Maximim paylaşımında, 'Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum. Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım "Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir." Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim.'
Suudiler ağırdan aldı, Napoli'nin sabrı taştı: Allan Saint Maximin
Al Ahli Kulübü'nün transferin tamamlanması için gereken belgeler konusunda ağır davranması Napoli'nin sabrını taşırdı ve İtalyan ekibi Allan Saint-Maximin'i almaktan vazgeçti.
Devre arasında kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic ile takviye eden Fenerbahçe'nin Avrupa'da transferin tamamlanacağı son gün Allan Saint-Maximin ile yolları ayırma operasyonu Al Ahli'ye takıldı.
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