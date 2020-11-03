Süper Lig'i sallayan Remy bonusa koşuyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

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Süper Lig'i sallayan Remy bonusa koşuyor
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03 Kasım 2020 10:23
Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı.

Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Remy, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü.

Takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu sözleşmesindeki maddeye göre 15 gol attığında 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak. Kayseri maçında attığı enfes golle Yeşil-Mavililer'e 3 puanı getiren Remy, şimdiden sezona damgasını vurmuş durumda.

 



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