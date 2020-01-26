Süper Lig'den Nicolas Gaitan'a transfer teklifi

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fire forması giyen Nicolas Gaitan'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'den Nicolas Gaitan'a transfer teklifi
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26 Ocak 2020 16:42
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fire forması giyen Nicolas Gaitan'ı gündemine aldı.

beIN SPORTS'un haberine göre, Güney Doğu Anadolu temsilcisi, 31 yaşındaki hücum oyuncusuna 2.5 yıllık sözleşme önerdi.

Daha önce Benfica ve Atletico Madrid formaları da giyen Arjantinli oyuncunun, kısa süre içerisinde sözleşme teklifine yanıt vermesi bekleniyor.

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