Süper Lig'den Nicolas Gaitan'a transfer teklifi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fire forması giyen Nicolas Gaitan'ı gündemine aldı.
beIN SPORTS'un haberine göre, Güney Doğu Anadolu temsilcisi, 31 yaşındaki hücum oyuncusuna 2.5 yıllık sözleşme önerdi.
Daha önce Benfica ve Atletico Madrid formaları da giyen Arjantinli oyuncunun, kısa süre içerisinde sözleşme teklifine yanıt vermesi bekleniyor.
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beIN SPORTS'un haberine göre, Güney Doğu Anadolu temsilcisi, 31 yaşındaki hücum oyuncusuna 2.5 yıllık sözleşme önerdi.
Daha önce Benfica ve Atletico Madrid formaları da giyen Arjantinli oyuncunun, kısa süre içerisinde sözleşme teklifine yanıt vermesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın