Süper Lig'de 21 takımın transfer raporu

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2. transfer ve tescil dönemi sona ererken Süper Lig ekipleri, hedefleri için bu dönemi hareketli geçirdi.



Ara dönemde en çok transferi 12 futbolcuyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor yaparken, Fraport TAV Antalyaspor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı.



Özellikle şampiyonluk mücadelesi veren takımların yaptıkları transferler dikkati çekerken, Süper Lig'deki diğer kulüpler de kadrosunu güçlendirdi.



Süper Lig'de 22. haftanın ardından zirvede yer alan Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil transferinin ardından Türkiye'de Galatasaray'ın da talip olduğu Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ara transfer dönemini 4 oyuncu takviyesiyle kapattı.



Puan cetvelinde ikinci sıradaki Beşiktaş, rekor transfer ücretiyle İngiltere'ye gönderdiği eski golcüsü Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katarken, Eskişehirspor'dan 17 yaşındaki Bilal Ceylan'ı da transfer ederek ara transfer dönemini noktaladı.



Üçüncü sıradaki Galatasaray, daha önce de formasını giyen Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katarken; DeAndre Yedlin (Newcastle United), Gedson Fernandes (Benfica), Mustafa Muhammed (Zamalek) ve Halil İbrahim Dervişoğlu'yla (Brentford) beraber toplam 5 transfere imza attı.



Süper Lig'de 23. hafta öncesi 4. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor; Damian Kadzior (Eibar/Kiralık), El Mami Tetah (ACS Ksar), Hasan Hüseyin Acar, Serkan Kırıntılı, Furkan Bayır (Menemenspor) ve Muhammed Arda Uzun (Sarıyer) olmak üzere 6 ismi kadrosuna dahil etti.



Beşinci sıradaki Trabzonspor, Wolfsburg'dan Yunus Mallı'nın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas ve Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir ile kadrosunu güçlendirdi.



Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu, bu sezon 22. haftayı 15. sırada geçen Medipol Başakşehir ise Leonardo Duarte (Milan), Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Junior Fernandes (Ittihad Kalba), Youssouf Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor) ve Tolga Ciğerci (Fenerbahçe) olmak üzere 5 ismi transfer etti.



Ara transferde takımlarda gelen ve giden oyuncular şöyle:



1- Fenerbahçe



Gelenler: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mesut Özil (Arsenal), Attila Szalai (Apollon Limassol), Bright Osayi-Samuel (Queens Park Rangers)



Gidenler: Nabil Dirar (Club Brugge/Kiralık), Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük/Kiralık), Kemal Ademi (Fatih Karagümrük/Kiralık), Tolga Ciğerci (Fesih), İsmail Yüksek (Adana Demirspor/Kiralık), Eyüp Akcan (Tarsus İdmanyurdu/Kiralık), Gülhan Üreyen (İnegölspor/Kiralık), Melih Bostan (Serik Belediyespor/Kiralık), Gürkan Başkan (Muğlaspor/Kiralık)



2- Beşiktaş



Gelenler: Bilal Ceylan (Eskişehirspor), Cenk Tosun (Everton-Kiralık)



Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor-Kiralık), Nicolas-Isimat Mirin, Jeremain Lens (Fatih Karagümrük-Kiralık), Tyler Boyd (Demir Grup Sivasspor-Kiralık), Güven Yalçın (Lecce-Kiralık), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor-Kiralık), Erdoğan Kaya (Turgutluspor-Kiralık)



3- Galatasaray



Gelenler: Henry Onyekuru (Monaco-Kiralık), DeAndre Yedlin (Newcastle United), Gedson Fernandes (Benfica), Mustafa Muhammed (Zamalek), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford)



Gidenler: Mbaye Diagne (West Bromwich-Kiralık), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor-Kiralık), Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor-Kiralık), Jesse Sekidika (İttifak Holding Konyaspor-Kiralık), Erencan Yardımcı (Eyüpspor)



4- Aytemiz Alanyaspor



Gelenler: Damian Kadzior (Kiralık-Eibar), El Mami Tetah (ACS Ksar), Hasan Hüseyin Acar, Serkan Kırıntılı, Furkan Bayır (Menemenspor), Muhammed Arda Uzun (Sarıyer)



Gidenler: Hasan Ayaroğlu (Yukatel Denizlispor), Ufuk Ceylan (Sözleşmesi feshedildi), Anastasios Bakasetas (Trabzonspor), Furkan Bayır (Menemenspor-Kiralık)



5- Trabzonspor



Gelenler: Anastasios Bakasetas (Alanyaspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Gidenler: Gaston Campi (Fatih Karagümrük-Kiralık), Joao Pereira (Sözleşme fesih), Bilal Başacıkoğlu (Sözleşme fesih-Gaziantep), Stiven Plaza (Sözleşme fesih), Fousseni Diabate (Göztepe-Kiralık), Ahmet Canbaz (Bereket Sigorta Ümreniyespor-Kiralık), Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık), Taha Tunç (Hekimoğlu Trabzon- Kiralık), Muhammet Taha Tepe (Turgutluspor-Kiralık)



6- Gaziantep



Gelenler: Ertuğrul Ersoy (Le Havre-Kiralık), Bilal Başacıkoğlu (Trabzonspor), Osama Rashid (Santa Clara), Roderick Miranda (Wolverhampton)



Gidenler: Mücahit Albayrak (Yılport Samsunspor), Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor), Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)



7- Atakaş Hatayspor



Gelenler: Mohammed Kamara (LA Galaxy II-ABD), Muhammed Mert (Altınordu), Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)



Gidenler: Gökhan Karadeniz (Yılport Samsunspor), Helder Barbosa (Panetolikos), Mirkan Aydın (İstanbulspor)



8- Fatih Karagümrük



Gelenler: Emre Çolak (Serbest), Fabio Borini (Serbest), Andrea Bertolacci (Serbest), Gaston Campi (Trabzonspor-Kiralık), Vegar Eggen Hedenstad (Rosenborg), Serhat Ahmetoğlu (Fenerbahçe-Kiralık), Lucas Castro (SPAL), Kemal Ademi (Fenerbahçe-Kiralık), Jeremain Lens (Beşiktaş), Yavuz Aygün (Boluspor)



Gidenler: Ramazan Civelek (Hes Kablo Kayserispor), Furkan Kara (Sancaktepe-Kiralık), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Zeki Yıldırım (Altay), Erik Sabo (Çaykur Rizespor), Eric Lichaj (Sözleşlemesi feshedildi), Badou Ndiaye (Sözleşmesi feshedildi)



9- Fraport TAV Antalyaspor



Gelenler: Transfer yapmadı.



Gidenler: Adis Jahovic (Göztepe), Halil İbrahim Sevinç (Bodrumspor-Kiralık), Adem Metin Türk (Bodrumspor-Kiralık)



10- Yeni Malatyaspor



Gelenler: Aly Malle (Ascoli), Stevie Mallan (Hibernian-Kiralık), Atakan Müjde (Pendikspor), Eric Ndizeye (Musongati), Jospin Nshimirimana (Aigle Noir FC ), Haqi Osman (Gana), Philip Gameli Awuku (Planners Athletic Club)



Gidenler: Murat Akça (Altay), Guido Gabriel Herrera (Kiralık sözleşmesi feshedildi), Christian Cueva (Sözleşmesi feshedildi), Berk Yıldız (Sezon sonu satın alma opsiyonlu kiralık, Adana Demirspor), Youssouf Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)



11- Göztepe



Gelenler: Beykan Şimşek (Ankaraspor), Kerim Alıcı (Beypiliç Boluspor-Kiralıktan döndü), Peter Zulj (Anderlecht-Kiralık), Fousseni Diabate (Trabzonspor-Kiralık), Anderson Esiti (PAOK-Kiralık), Adis Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)



Gidenler: Marcio Mossoro (Altay), Guilherme, Göktuğ Bakırbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Burak Süleyman (Kocaelispor-Kiralık)



12- Kasımpaşa



Gelenler: Dusko Tosic (Serbest statü-Guangzhou R&F), Isaac Kiese Thelin (Anderlecht-Kiralık), Derrick Luckassen (PSV-Kiralık), Danny Drinkwater (Chelsea-Kiralık), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova-Kiralık), Berk Çetin (Helmond Sport-Kiralıktan döndü)



Gidenler: Ahmet Oğuz (Sözleşme fesih-Demir Grup Sivasspor), Mickael Tirpan (Fortuna Sittard-Kiralık), Azad Toptik (Sözleşme fesih-Ankaraspor), Berat Kalkan (Karacabey Belediyespor-Kiralık), Alan Lima Carius (Sözleşme fesih-Tuzlaspor), Tobias Heintz (Sözleşme fesih)



13- Çaykur Rizespor



Gelenler: Eric Sabo (Fatih Karagümrük), Damjan Dokovic (CFR Cluj-Romanya), Alexander Soderlund (BK Hacken-İsveç), Celal Emir Dede (Balıkesirspor), Okan Sarı (Altyapı profesyonel)



Gidenler: İsmail Diomande (İttifak Holding Konyaspor), Boğaçhan Kazmaz (İstanbulspor), Emir Han Topçu (Menemenspor-Kiralık), Kemal Rüzgar (Manisa FK), Dusan Jovancic ve Dimitiros Chatziisaias (Sözleşmeleri askıya alındı)



14- Demir Grup Sivasspor



Gelenler: Tyler Boyd (Beşiktaş), Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Alaaddin Okumuş (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Gidenler: Yasin Öztekin (Samsunspor), Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor), Armin Djerlek (NK Aluminij Kidricevo), Eren Şahin (Sivas Belediyespor)



15- Medipol Başakşehir



Gelenler: Leonardo Duarte (Milan), Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Junior Fernandes (Ittihad Kalba), Youssouf Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor), Tolga Ciğerci (Fenerbahçe)



Gidenler: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerim Frei (Emmen), Martin Skrtel (Sözleşmesi feshedildi)



16- İttifak Holding Konyaspor



Gelenler: Jesse Sekidika (Galatasaray-Kiralık), Zymer Bytyqi (Viking), Ismael Diomande (Çaykur Rizespor), Amar Rahmanovic (Sarajevo), Emre Kartal (Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı), Ertuğrul Tekşen (Lyngby), Barış Yardımcı (Demir Grup Sivasspor)



Gidenler: Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Serkan Kırıntılı (Aytemiz Alanyaspor), Paolo Hurtado (Sözleşmesi feshedildi)



17- Hes Kablo Kayserispor



Gelenler: Melih Okutan (Boluspor), Ramazan Civelek (Karagümrük), Uğur Demirok (Konyaspor), Karlo Muhar (Lech Poznan), Anton Maglica (Guizhou Hengfeng), Kevin Luckassen (Viitorul Constanța), Nehuen Paz (Bologna), Besard Sabovic (Mjallby AIF)



Gidenler: İlhan Depe (Altay), Oğuzhan Çapar (Aydeniz Et Balıkesirspor- Kiralık), Yaw Ackah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kiralık), Serkan Kenter (Bayrampaşa-Kiralık)



18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Gelenler: Brahim Darri (Serbest), Jakub Szumski (Rakow), Aatıf Chahechouhe (Fatih Karagümrük), Johanna Omolo (Cercle Brugge), Manuel Da Costa (Serbest), Mostapha El Kabir (Sorgryte), Elba Rashani (Odds BK), Göktuğ Bakırbaş (Göztepe), Bohdan Butko (Shakhtar Donetsk), Rahman Buğra Çağıran, Yaw Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Zakarya Bergdich (Yukatel Denizlispor)



Gidenler: Fabien Farnolle, İbrahim Sissoko, Rashad Muhammed, Jugurtha Hamroun, Arturo Mina, Armando Sadiku, Kaan Kanak, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Ömer Şişmanoğlu, Mahamadou Ba



19- Gençlerbirliği



Gelenler: Lucas Mugni (Sport Recife), Mustafa Akbaş (Yeni Malatyaspor), Srdjan Spiridonovic (Kızılyıldız-Kiralık), Sandro Lima (Tianjin Teda)



Gidenler: Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Mustafa Çeçenoğlu (Beypiliç Boluspor)



20- MKE Ankaragücü



Gelenler: Aliou Badji (El Ahly-Kiralık), İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ali Kaan Güneren ve Alperen Babacan (Akhisarspor), Geraldo (El Ahly), Embiya Ayyıldız (Ergene Velimeşe)



Gidenler: Cebrail Karayel (Altay), Luka Adzic (Kiralık fesih), Mücahit Can Akçay (Hekimoğlu Trabzon-Kiralık)



21- Yukatel Denizlispor



Gelenler: Ahmad Yasin (Hacken), Veton Tusha, Mikkel Diskerud (Helsingborg), Kubilay Aktaş (Gaziantep), Hasan Ayaroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Görkem Can (Groningen), Ali Yavuz Kol (Galatasaray-Kiralık), Ayman Ben Mohamed (Le Havre)



Gidenler: Federico Varela, Ismail Aissati (Adana Demirspor), Neven Subotic, Zakarya Bergdich (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)