Süper Lig'de 21 takım modeli geliyor!

Süper Lig'de bu sezon yabancı oyunculara en çok süre veren takım Galatasaray oldu.



?Süper Lig'de atılan 875 golün 632'sini (%72,2) yabancı futbolcular attı.pic.twitter.com/utW07ECLCy



— Sporx (@sporx) July 29, 2020

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bugün yapacağı toplantının ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıklayacak.Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı toplantıda 20 kulübün "bu sezon küme düşme kaldırılsın" ortak kararı almasının ardından bu kararı TFF yönetimine iletilmişti.TFF başkanı Nihat Özdemir de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bugün yapacağı görüşmede "Gelecek sezonun 21 takımla" oynanması kararı aldıklarını aktaracak ve son olarak bakanın onayını alarak kamuoyu ile son bilgileri paylaşacak.Son dakikada büyük bir sürpriz olmaz ise bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon da Süper Lig'de devam edecek ve lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak.1. Lig'den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük'ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.