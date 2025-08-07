07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Süper Ligde 2025-2026 sezonu şampiyonluk oranları

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımların şampiyonluk oranları duyuruldu.

calendar 07 Ağustos 2025 16:52
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi şampiyonluk oranları açıklandı.

Yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.60 oran belirlendi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.25'lik oran ilan edildi.

Beşiktaş'ın yeni sezonda şampiyon olmasına verilen oran 8.50 olarak duyuruldu.

Trabzonspor'un oranı 22.00 olarak açıklandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
