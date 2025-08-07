Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi şampiyonluk oranları açıklandı.
Yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.60 oran belirlendi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.25'lik oran ilan edildi.
Beşiktaş'ın yeni sezonda şampiyon olmasına verilen oran 8.50 olarak duyuruldu.
Trabzonspor'un oranı 22.00 olarak açıklandı.
Şampiyonluk oranlarına bahis yapmak için Tuttur 'a üye ol; koşulsuz şartsız ANINDA 100 TL hediye fırsatını kaçırma!
TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA!
Yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluğuna 1.60 oran belirlendi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için 2.25'lik oran ilan edildi.
Beşiktaş'ın yeni sezonda şampiyon olmasına verilen oran 8.50 olarak duyuruldu.
Trabzonspor'un oranı 22.00 olarak açıklandı.
Şampiyonluk oranlarına bahis yapmak için Tuttur 'a üye ol; koşulsuz şartsız ANINDA 100 TL hediye fırsatını kaçırma!
TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA!