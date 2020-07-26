Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
KÜME DÜŞENLER
Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu.
Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
GOL KRALI SÖRLOTH OLDU
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken müsabakada 90+7'de gol perdesini kapatan Alexander Sörloth da sezonu Gol Kralı yarışının zirvesinde noktaladı.Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig'in yeni kralı olmayı başardı. Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı.
Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
(Maç isimlerinin üzerine tıklayın)
KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ
GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ
FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ
GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ
DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ
KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ
Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
KÜME DÜŞENLER
Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu.
Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
GOL KRALI SÖRLOTH OLDU
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken müsabakada 90+7'de gol perdesini kapatan Alexander Sörloth da sezonu Gol Kralı yarışının zirvesinde noktaladı.Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig'in yeni kralı olmayı başardı. Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı.
Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|32
|69
|2.
|TRABZONSPOR
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|34
|65
|3.
|BEŞİKTAŞ
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|19
|62
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|17
|60
|5.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|24
|57
|6.
|GALATASARAY
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|18
|56
|7.
|FENERBAHÇE
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|12
|53
|8.
|GAZİANTEP FK
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10.
|GÖZTEPE
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|11.
|KASIMPAŞA
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|12.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36
|14.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35
|16.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32
KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ
GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ
FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ
GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ
DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ
KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ
Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ