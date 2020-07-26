Süper Lig'de 2019-2020 sezonu puan durumu

Süper Lig'de bugün heyecan bir an olsun kesilmedi ve oynanan 7 maç sonrasında Avrupa biletleri ile küme düşenler belli oldu.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu puan durumu
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25 Temmuz 2020 20:57
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

KÜME DÜŞENLER

Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu. 

Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.


GOL KRALI SÖRLOTH OLDU

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken müsabakada 90+7'de gol perdesini kapatan Alexander Sörloth da sezonu Gol Kralı yarışının zirvesinde noktaladı.Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig'in yeni kralı olmayı başardı. Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı.

Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33  20  63  31  32  69 
2.  TRABZONSPOR 34  18  11  76  42  34  65 
3.  BEŞİKTAŞ 34  19  10  59  40  19  62 
4.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 34  17  55  38  17  60 
5.  AYTEMİZ ALANYASPOR 34  16  61  37  24  57 
6.  GALATASARAY 34  15  11  55  37  18  56 
7.  FENERBAHÇE 34  15  11  58  46  12  53 
8.  GAZİANTEP FK 34  11  13  10  49  50  -1  46 
9.  FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34  11  12  11  41  52  -11  45 
10.  GÖZTEPE 34  11  14  44  49  -5  42 
11.  KASIMPAŞA 33  11  15  50  56  -6  40 
12.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34  12  14  36  52  -16  36 
13.  GENÇLERBİRLİĞİ 34  16  39  56  -17  36 
14.  YUKATEL DENİZLİSPOR 34  17  31  48  -17  35 
15.  ÇAYKUR RİZESPOR 34  10  19  38  57  -19  35 
16.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 34  18  44  51  -7  32 
17.  MKE ANKARAGÜCÜ 34  11  16  31  56  -25  32 
18.  HES KABLO KAYSERİSPOR 34  18  40  72  -32  32
(Maç isimlerinin üzerine tıklayın)


KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ

GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ

FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ

GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ

DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ

KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ

Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ



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