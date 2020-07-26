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KÜME DÜŞENLER

GOL KRALI SÖRLOTH OLDU

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 20 9 4 63 31 32 69 2. TRABZONSPOR 34 18 11 5 76 42 34 65 3. BEŞİKTAŞ 34 19 5 10 59 40 19 62 4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 17 9 8 55 38 17 60 5. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 16 9 9 61 37 24 57 6. GALATASARAY 34 15 11 8 55 37 18 56 7. FENERBAHÇE 34 15 8 11 58 46 12 53 8. GAZİANTEP FK 34 11 13 10 49 50 -1 46 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 11 12 11 41 52 -11 45 10. GÖZTEPE 34 11 9 14 44 49 -5 42 11. KASIMPAŞA 33 11 7 15 50 56 -6 40 12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 8 12 14 36 52 -16 36 13. GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 9 16 39 56 -17 36 14. YUKATEL DENİZLİSPOR 34 9 8 17 31 48 -17 35 15. ÇAYKUR RİZESPOR 34 10 5 19 38 57 -19 35 16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 34 8 8 18 44 51 -7 32 17. MKE ANKARAGÜCÜ 34 7 11 16 31 56 -25 32 18. HES KABLO KAYSERİSPOR 34 8 8 18 40 72 -32 32

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.UEFA'dan men cezası alanTrabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerineUEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezonmücadele edecek., gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.Süper Lig'denoldu.Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarırken müsabakada 90+7'de gol perdesini kapatan Alexander Sörloth da sezonu Gol Kralı yarışının zirvesinde noktaladı.Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig'in yeni kralı olmayı başardı. Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı.Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.