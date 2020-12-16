Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA
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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri
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16 Aralık 2020 15:10
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk



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