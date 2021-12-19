Süper Lig Puan Durumu 17. Hafta

Süper Lig'de 17. hafta, pazar günü oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı. İşte Süper Lig son puan durumu...

Haber; Sporx.com
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Süper Lig Puan Durumu 17. Hafta
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19 Aralık 2021 20:42
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbi 2-2 bitti ve lider Trabzonspor, rakipleriyle puan farkını açtı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 18 puan önünde haftayı kapattı.

Bordo-mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un ise 9 puan önünde haftayı noktaladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- (42) Trabzonspor
2- (33) Konyaspor
3- (29) Başakşehir
4- (29) Hatayspor
5- (28) Fenerbahçe
6- (27) Alanyaspor
7- (26) Adana Demirspor
8- (25) Sivasspor
9- (25) Beşiktaş
10- (25) Karagümrük
11- (24) Galatasaray
12- (22) Giresunspor
13- (22) Gaziantep FK
14- (21) Antalyaspor
15- (20) Kayserispor
16- (18) Altay
17- (16) Ç. Rizespor
18- (14) Göztepe
19- (14) Yeni Malatyaspor
20- (11) Kasımpaşa


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