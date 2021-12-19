Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbi 2-2 bitti ve lider Trabzonspor, rakipleriyle puan farkını açtı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 18 puan önünde haftayı kapattı.
Bordo-mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un ise 9 puan önünde haftayı noktaladı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- (42) Trabzonspor
2- (33) Konyaspor
3- (29) Başakşehir
4- (29) Hatayspor
5- (28) Fenerbahçe
6- (27) Alanyaspor
7- (26) Adana Demirspor
8- (25) Sivasspor
9- (25) Beşiktaş
10- (25) Karagümrük
11- (24) Galatasaray
12- (22) Giresunspor
13- (22) Gaziantep FK
14- (21) Antalyaspor
15- (20) Kayserispor
16- (18) Altay
17- (16) Ç. Rizespor
18- (14) Göztepe
19- (14) Yeni Malatyaspor
20- (11) Kasımpaşa
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 14, Beşiktaş'ın 17, Galatasaray'ın 18 puan önünde haftayı kapattı.
Bordo-mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un ise 9 puan önünde haftayı noktaladı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- (42) Trabzonspor
2- (33) Konyaspor
3- (29) Başakşehir
4- (29) Hatayspor
5- (28) Fenerbahçe
6- (27) Alanyaspor
7- (26) Adana Demirspor
8- (25) Sivasspor
9- (25) Beşiktaş
10- (25) Karagümrük
11- (24) Galatasaray
12- (22) Giresunspor
13- (22) Gaziantep FK
14- (21) Antalyaspor
15- (20) Kayserispor
16- (18) Altay
17- (16) Ç. Rizespor
18- (14) Göztepe
19- (14) Yeni Malatyaspor
20- (11) Kasımpaşa