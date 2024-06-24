Süper Lig kulüplerine transfer yasağı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağı, FIFA'nın 'yasak kayıtları' listesine eklendi. Kararın geçerlilik süresi ise 24 Haziran'dan itibaren 2 transfer dönemini kapsıyor. Samsunspor ile birlikte Kayserispor'un da transfer yasağı başlangıç tarihi 24 Haziran olarak belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Süper Lig kulüplerine transfer yasağı!
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24 Haziran 2024 16:47
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) bugün (24 Haziran Pazartesi) itibariyle 'transfer yasağı' sayfasını güncelledi.

Yeni güncelleme ile birlikte daha önceden yasaklı kulüpler arasında ismi yer almayan Samsunspor'a kötü haber geldi. 24 Haziran tarihi ile yayımlanan raporda Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağının bugün itibari ile yürürlüğe geçtiği bildirildi.



KAYSERİSPOR DA 24 HAZİRAN!

Kamuoyuna açıklanan raporda Samsunspor'un yanı sıra Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'un, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile Giresunspor'un da 2 dönem transfer yasağının başlangıç tarihi olarak 24 Haziran olduğu ifade edildi.

FIFA'nın daha önceden de açıkladığı listede transfer yasağı bulunan kulüpler MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Menemen FK, Konyaspor, Elazığspor, Adanaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Adana Demirspor gibi kulüpler yer almıştı.



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