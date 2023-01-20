Süper Lig'in en iyisi Muslera!

Süper Lig'de bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek olan kaleciler arasında Fernando Muslera lider durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en iyisi Muslera!
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20 Ocak 2023 12:03
Süper Lig'de bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek olan kaleciler arasında Fernando Muslera lider durumda.

36 yaşındaki eldiven bu istatistikle rakiplerine taş çıkarttı. Kalesine gelen topların yüzde 83'ünü kurtaran Muslera, sadece 12 gol yedi.

Adana Demir'den Ertaç, Konya'dan Sehic ve Başakşehir'den Volkan yüzde 80'le listede 2'nci sırada bulunuyor.  



 
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