Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve bu sonuçla birlikte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu.



Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı Soner tarafından direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.



Göztepeli oyuncular, bu pozisyonun gol olması nedeniyle santradan sonra Gaziantep'in gol atmasına izin verdiler. 90+6. dakikada Joao topu santradan alıp direkt filelere gönderdi. Göztepeli oyuncular bu anlarda hareketsiz bekledi.



Maçın son saniyelerinde Gaziantep penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 90+9. dakikada Muhammed Demir bilerek dışarı vurdu ve ardından maç sona erdi.



Göztepe, 27 puanda kaldı ve 5 sezonluk Süper Lig macerasının ardından Spor Toto 1. Lig'e düştü.



19 YIL SONRA YİNE DÜŞTÜLER



En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.



İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.



Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı.



Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise Çaykur Rizespor ile prestij maçına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



71. dakikada Vetrih'in pasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına yaklaşan Sagal, uzaktan kaleyi yokladı ancak top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

82. dakikada Recep Niyaz'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Mirza Cihan, çaprazdan kaleye vurduğu topu kaleci Arda Özçimen son anda müdahale ederek dışarı çıkardı.

90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1

90+6. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1

90+8. dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.



Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem

Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji (Dk. 57 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 57 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 79 Figueiredo), Vetrih (Dk. 79 Merkel), Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino (Dk.46 Soner Aydoğdu) , Kahraman Demirtaş, Rodrigues (Dk.69 Ege Özkayımoğlu) , Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Baku), Di Santo (Dk. 69 Jahovic)

Goller: Dk. 90+2 Jahovic, (Göztepe) Dk. 90+6 Figueiredo (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe) Dk. 90+1 Recep Niyaz (Gaziantep FK)





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