Süper Lig'den Belçika'ya transfer

Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika'ya transfer oldu

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Süper Lig'den Belçika'ya transfer
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24 Ağustos 2024 00:45
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika 1. Lig takımlarından Mechelen'e transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Benito Raman'ın Mechelen'e bonservis ücreti karşılığında transfer olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Belçikalı oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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