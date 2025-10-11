11 Ekim
Letonya-Andora
0-017'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Süper Lig'de Trabzon fırtınası!

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

11 Ekim 2025 14:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Trabzon fırtınası!






Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası esiyor.

Trabzonspor, milli araya kadar Papara Park'ta oynadığı beş maçta hiç yenilmedi. Bu periyotta topladığı 11 puanla lider Galatasaray'ı solladı. Cimbom 10 puan elde etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek iç sahada en çok puan toplayan takım oldu ve bu alanda zirvede yer aldı.

Bordo-mavililer, genel tabloda ise 8 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. basamakta milli araya girdi.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER


Karadeniz devi, evinde oynadığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 11 puanla 'iç sahada en çok puan toplayan takım' konumunda bulunuyor. G.Saray ise sahasındaki 4 müsabakada 10 puan elde ederek bordo-mavilileri takip etti. Trabzonspor, ligde attığı 13 golün 8'ini de taraftarı önünde kaydetti. Bu müsabakalarda kalesinde sadece 2 gol gören Fatih Tekke'nin takımı, başarılı savunma anlayışıyla da ön plana çıktı.

ONUACHU EVINDE DAHA GOLCÜ

Fırtına'nın evinde bulduğu 8 golün yarısına Paul Onuachu imza attı. Bordo-mavililerin gol yükünü sırtlayan Nijeryalı forvet, ligde 6 gole imza atarak gol krallığında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 4'ünü de bordomavililerin rakiplerini ağırladığı mücadelelerde buldu. Onuachu, dışında Savic, Augusto, Okay ve Zubkov birer gol kaydederek bordomavililerin hücum hattına katkı sağladı.


 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
