Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı, Kasımpaşa 5-4 kazandı.8. dakikada'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Hatayspor'un gollerini 15. dakikada, 20. dakikada45+11'de penaltıdan ve 58. dakikadakaydetti.Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Kasımpaşa'nın golleri ise 30. dakikada39. dakikada kendi kalesine, 53. dakikada, 69. dakikadave 76. dakikada'ten geldi.Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa, 25 puana yükselerek 12. sıraya yerleşti. Ligde bu sezon sadece 1 kez kazanan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 10 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını konuk takım 3-2 önde tamamladı.2. dakikada Aytaç Kara, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleyi düşündü. Kale sahasına çarparak hızlanan meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Önce Barak sonra Ben Ouanes'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta top, Hatayspor savunmasından döndü.19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.38. dakikada Hajradinovic'in kısa pasında Fall'ın altıpas çizgisinin sağından yaptığı vuruşta kaleci Erce topu kornere çeldi.42. dakikada Atakaş Hatayspor'un golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Cemali Sertel, penaltı noktası yakınında kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yere çarptıktan sonra kaleye yönelen meşin yuvarlağın filelere gitmesini önlemek istedi ancak top direğe çarparak ağlara gitti. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Cemali'nin kafa vuruşu yaptığı esnada Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Hatayspor, soyunma odasına 3-2 üstün gitti.BİRAZDAN...