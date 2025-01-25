Süper Lig'de inanılmaz an!

Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan Bahoken, kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de inanılmaz an!
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25 Ocak 2025 14:03
Son güncelleme 25 Ocak 2025 14:10
Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.

Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kayserispor'da teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.





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