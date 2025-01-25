Süper Lig'de inanılmaz an!

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.
Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Kayserispor'da teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.
Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.
Kayserispor, Bahoken'in 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Kayserispor'da teknik heyet bu karara büyük tepki gösterdi.