12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Süper Lig'de Haliç Derbisi: Karagümrük - Kasımpaşa

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Karagümrük ve Kasımpaşa semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 12. sırada yer alıyor.



Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa ise 3 maçta 3 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA'DA 3, KARAGÜMRÜK'TE 1 EKSİK

Kasımpaşa'da Claudio Winck, Kubilay Kanatsızkuş ve Yusuf Barası'nın, Fatih Karagümrük'te ise Ahmet Sivri'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
