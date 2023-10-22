Süper Lig'de flaş ayrılık!

Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
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22 Ekim 2023 09:21
Süper Lig'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından flaş bir ayrılık kararı alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine gre; Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.

Stanojevic bugün 10.30'da yapılacak antrenmanda takımla vedalaşacak ve ülkesine dönecek.

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

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