Süper Lig'de flaş ayrılık!

Süper Lig'de üst üste gelen başarısız sonuçların ardından flaş bir ayrılık kararı alındı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine gre; Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.
Stanojevic bugün 10.30'da yapılacak antrenmanda takımla vedalaşacak ve ülkesine dönecek.
Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine gre; Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırma kararı aldı.
Stanojevic bugün 10.30'da yapılacak antrenmanda takımla vedalaşacak ve ülkesine dönecek.
Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.