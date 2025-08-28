28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

calendar 28 Ağustos 2025 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Ağustos Cuma:



21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
