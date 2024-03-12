Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.



Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.



VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum



Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.



Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?



VAR: Siyah, 13 numara



Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.



Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.



Konyaspor - Adana Demirspor maçı dışında VAR monitörüne gidilmediği için 29. haftada sadece bu mücadelenin kayıtları paylaşıldı.



