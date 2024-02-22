Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu
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22 Şubat 2024 12:01
Son güncelleme 22 Şubat 2024 12:20
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

İşte haftanın hakemleri;

Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
Samsunspor - Rizespor: Murat Erdoğan
Kayserispor - Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep - Başakşehir: Ali Şansalan
Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
Sivasspor - Pendikspor: Burak Pekkan
Karagümrük - Alanyaspor: T.Kaan Numanoğlu

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