Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri;
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
Samsunspor - Rizespor: Murat Erdoğan
Kayserispor - Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep - Başakşehir: Ali Şansalan
Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
Sivasspor - Pendikspor: Burak Pekkan
Karagümrük - Alanyaspor: T.Kaan Numanoğlu
İşte haftanın hakemleri;
Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın
İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker
Samsunspor - Rizespor: Murat Erdoğan
Kayserispor - Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep - Başakşehir: Ali Şansalan
Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük
Sivasspor - Pendikspor: Burak Pekkan
Karagümrük - Alanyaspor: T.Kaan Numanoğlu
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