Phoenix Suns'ın, Washington Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Hopkins'i asistan koç olarak işe aldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Pete Thamel ikilisi, Hopkins'in, David Fizdale ve Chad Forcier'in de dahil olduğu Mike Budenholzer'ın kadrosuna eklenen son isim olduğunu bildirdi.



Son yedi sezonu Washington'la geçirmiş olan Hopkins, 118-106'lık bir seri yakalamış ve bu süreçte arka arkaya Pac-12 Yılın Koçu ödüllerini kazanmayı başarmıştı. Ancak Huskies takımı, 2018-19 sezonundan bu yana NCAA Turnuvasına katılamamıştı.



Hopkins daha önce Syracuse Üniversitesi'nde görev alan Hall of Fame koç Jim Boeheim'ın yanında asistan olarak 22 yıl geçirmişti.





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