Suns, eski Huskies koçu Mike Hopkins ile anlaştı

Phoenix Suns'ın, Washington Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Hopkins'i asistan koç olarak işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Suns, eski Huskies koçu Mike Hopkins ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 13:01
Phoenix Suns'ın, Washington Üniversitesi'nin eski başantrenörü Mike Hopkins'i asistan koç olarak işe aldığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Pete Thamel ikilisi, Hopkins'in, David Fizdale ve Chad Forcier'in de dahil olduğu Mike Budenholzer'ın kadrosuna eklenen son isim olduğunu bildirdi.

Son yedi sezonu Washington'la geçirmiş olan Hopkins, 118-106'lık bir seri yakalamış ve bu süreçte arka arkaya Pac-12 Yılın Koçu ödüllerini kazanmayı başarmıştı. Ancak Huskies takımı, 2018-19 sezonundan bu yana NCAA Turnuvasına katılamamıştı.

Hopkins daha önce Syracuse Üniversitesi'nde görev alan Hall of Fame koç Jim Boeheim'ın yanında asistan olarak 22 yıl geçirmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery