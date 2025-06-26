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"Suns, Darius Garland için Cavs ile temasa geçti" iddiası

Phoenix Suns'ın, Kevin Durant'ı takas etme çabaları sırasında Cleveland Cavaliers ile Darius Garland için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

calendar 26 Haziran 2025 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
'Suns, Darius Garland için Cavs ile temasa geçti' iddiası
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Phoenix Suns'ın, Kevin Durant'ı takas etme çabaları sırasında Cleveland Cavaliers ile Darius Garland için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

ESPN'den Brian Windhorst'un aktardığına göre, bu temas Cavaliers kaynaklı değil; Suns'tan geldi. Ancak Cleveland, Garland'ın takas edilmesi için yalnızca Durant değil, ek varlıklar da talep etti.

Garland, geçtiğimiz sezon ayak başparmağından ameliyat olmuştu ve 4–5 ay sahalardan uzak kalacak. Cavaliers'ın vergi sınırına yaklaştığı bu dönemde, Garland'ı aktif olarak takas etmediği fakat farklı senaryolara açık olduğu bildirildi.


Bu süreçte Orlando Magic'in de Garland ile ilgilendiği, ancak sonunda Memphis Grizzlies'tan Desmond Bane'i tercih ettiği belirtildi.

Phoenix ise Durant'ı Houston Rockets'a göndererek Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 10. sıra seçimi ve beş ikinci tur hakkı aldı.


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