Sumudica, Fenerbahçeli taraftarla tartıştı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray karşılaşmasının ardından havalimanında bir Fenerbahçe taraftarı ile tartıştı. Taraflar, birbirinden şikayetçi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Sumudica, Fenerbahçeli taraftarla tartıştı!
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31 Ocak 2024 13:39
Son güncelleme 31 Ocak 2024 13:40
Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK uçakla şehre dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. İç hatlar gidiş arındırılmış salonda Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen yolcu ile teknik direktör Marius Sumudica arasında sözlü tartışma çıktı.

Bunun üzerine araya kulüp yetkilileri girmesiyle tartışma alevlendi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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