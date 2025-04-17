Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.
Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
20 Nisan 2025 Pazar:
20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
22 Nisan 2025 Salı:
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):
16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.
Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Final serisinin maç programı şöyle:
Perşembe:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
20 Nisan 2025 Pazar:
20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
22 Nisan 2025 Salı:
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):
16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)