Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: VakıfBank - Fenerbahçe

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasındaki play-off final serisinde ilk maç oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: VakıfBank - Fenerbahçe
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17 Nisan 2025 07:37
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin maç programı şöyle:

Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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