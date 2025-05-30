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Süleyman Hurma: "Biz küme düşmedik, düşürüldük"

Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük oldu. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, zaferin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Mayıs 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süleyman Hurma: 'Biz küme düşmedik, düşürüldük'
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Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük oldu.

Zaferin ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BİZ KÜME DÜŞMEDİK, DÜŞÜRÜLDÜK"

Süleyman Hurma açıklamasında; "Bizim koşullarımızdaki bir takım için olağanüstü bir başarı. Biz geçen sene küme düşürüldük. Bunu yapan insanlara biz hancıyız siz yolcusunuz. Biz kendi işimizi görmenin yolunu buluruz siz ne olursunuz bilmiyorum dedim. Kulübümüze maddi manevi hasarlar verdiler. Manevi hasarı kapadık, maddi hasarı da zamanla kaparız." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Süleyman Hurma, açıklamasının devamında; "Şampiyonluğu hak eden 10 takım vardı. Pendikspor, Amed, Iğdır, bugünkü rakibimiz... Bizim kadromuz da çok iyiydi. Geri döneceğimizi biliyorduk ve başardık." dedi.

STADYUM PROJESİ HAKKINDA

Stadyum projesi hakkında da konuşan Hurma, "Stadyum inşaatımız başlamak üzere. Belediye başkanımızın sözü var 100. yıla yetiştireceğim diye. Gelecek sene da yüzüncü yılımız. 18 ay içinde umarız yetişir. Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan bu kulübe yüzüncü yılında artık bir tesis yeri verilir diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

 


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