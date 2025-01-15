Süheyl Batum'dan divan kurulunda flaş sözler!

Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Süheyl Batum, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza attı.
İşte Süheyl Batum'un sözleri...
"Ben bunca yıldır Galatasaraylıyım; hiçbir başkanımın, burada rakip hakkında küfürlü tezahüratlar yaparken el çırptığını hiç görmedim. Ben hiçbir Galatasaray yöneticisin şike kayıtlarında konuşma yaptığını, 'tarla' dediğini, CAS'ın 'Evet şike yapmışsınız' dediğini hiç duymadım!"
"İçinde bulunduğumuz ortam, inanılmaz bir ortama dönüştü. Türkiye'de bizim Galatasaray olarak başarılı olacağız, bu sene de şampiyon olacağız. Bundan sonraki senelerde ne olacak, yüreğimiz ağzımızda. Belki biz Galatasaraylılar olarak bugüne kadar hiç yapmadık diye, bazı gerçekleri dile getirmek istemiyoruz. Diğer camialar korktukları için bir şey söyleyemiyorlar. Rekabeti, sert rekabeti hepimiz biliyoruz. Artık her türlü ahlaksızlığı, rezilliği aştı, terör ortamına dönüştü. Biz bu ortamda sürüklenir gidersek, bundan sonra felaket. Ben Fransa'da eğitim aldım. Hayatımda, bırakın Fransa'yı İngiltere'yi Papua Yeni Gine'de böyle rezil bir ortamın olduğuna inanmıyorum. Her ülkede bir zengin çocuğu çıkabilir. Kendi arkadaşlarını alabilir. O çocuğun hiçbir değeri, ilkesi, değerli gördüğü şey olmayabilir, kutsalı olmayabilir. Dinsel anlamda demiyorum, arkadaşlık gibi. Bir şeyler yaptığında ortada devlet diye bir kurum vardır. Bankacılık sektöründe düşünün; bir banka diğer bankaya 'onlar karaktersiz, şöyle böyle yapıyorlar, para topluyorlar, çalıyorlar' desin. Herkes sussun. Orada bankacılık sistemi yürür mü? Futbolda yürümesini bekliyoruz. Bu konuda böyle yürümeyeceğini çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes biliyor bunu. Gerçekten bu işin altında, söyleyemediğimiz, söylemekten korktuğumuz gerçek ne? Siyaset olmasa bu iş buraya gelir mi? Gelmez. Gelmez. Gelmesi mümkün değil. Dünyanın hiçbir devletinde mümkün değil."
FENERBAHÇE, ALİ KOÇ
"Bu Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç denilen adam veya çocuk mu diyeyim bilmiyorum. Zerre kadar utanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan 'ahlaksızlar, alçaklar, şerefsizler, namussuzlar, malum camia' diyor, herkes kafasını kuma gömmüş. Yahu neden gömdüklerini ben anlıyorum. Sponsor, 'ağabeyimizi kızdırmayalım', spor. Devlet sen neredesin yahu."
"Sayın Bakan'ı siyaset yaptığım için parlamentoda gördüm ara sırada geliyordu. Bilmeyen benim çocuklarım, bir bakanı bu kadar olay varken bir tek şeyde resmini görebilir misiniz? Bizden Vedat Muriqi alınırken, onu Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna eden ekibin içinde Osman Aşkın Bak, şimdi bakan. Şimdi nerede bilmiyorum? Belki Sierra Leone'de Papua Yeni Gine'de tatildedir. Bu iş böyle yürümez. Bunun sorumluları kim? Kıvırmaya gerek yok. Ali Koç ve avanesi. Ben hayatımda böyle başkan görmedim. 'Şerefsizler, haysiyetsizler, hırsızlar, alçaklar' diyor. Galatasaray yönetiminin buna doğrudan tavır almamasını haklı karşılıyorum. Bu tür adamlar, bu seviyeye düşmemek lazım. Kesin. 'Yok sensin şerefsiz' demenin anlamı yoktur. Bunu Ali Koç için söylemiyorum ama bizde bir atasözü vardır, 'Ben söylenene bakarım söz mü diye, bir söyleyene bakarım adam mı diye?', ben bunu Ali Koç için söylemiyorum ama biz şöyle çevirebiliriz, söyleyene bakarım Ali Koç mu Acun Ilıcalı mı diye. Ne olursa olsun bu seviyeye düşmeyelim. Ben bir hukukçuyum. Artık hakikaten kulaklarım acıyor. Koskoca bir başkan ve şürekası, bu kadar cahil değildir. Sahtekar değildir. Kötü niyetlidir. 'İddianame düzenlendi, buna rağmen bir şey yapmadı' deniyor. Yanında hukukçular var, 'uyduruyorsun bari güzel uydur' demedi mi! Koskoca başkan ahlaksız olabilir mi! Sahtekar olabilir mi! Olamaz. Kötü niyetli. Adamlar konuşuyor, hepsi Acun macun hepsi. Her gün medyada. Artık seyredemiyoruz. Aziz Yıldırım, benim de zamanında çok sevmediğim bir başkandı, hep kalsın biz şampiyon olsun istiyorum. Aynı şey Ali Koç için de söylüyorum, keşke 100 yıl kalabilse. Getirdiği ortam korkunç. Galatasaray olmasa kimsenin dayanabilmesi mümkün değil."
"HAYATIMDA GÖRMEDİM"
"TFF, ben hayatımda insanların normal durduğu platformdan 3 bin metre 2 ayda düşen bir insan görmedim. Bir tek bu İbrahim Hacıosmanoğlu muydu, onu gördüm. TFF Başkanı demiyoruz aramızda, biz Fenerbahçe Eşbaşkanı, Başkan Yardımcısı diyoruz. Kendini bu duruma düşüren bir insan. Bizim başkanımıza, 'insanın onuru var, nasıl söylersin' diyor. Tabii var haysiyet, onur. Bile bile 2-3 ayda verdiği söz nedeniyle oraya seçilmek için, 3 bin metre düşene bir şey söyleme hakkımız var."
"CAS KARARI ORADA DURUYOR"
"3 Temmuz'dan sonra Aziz Başkan istiyor dediler, bütün yasa değişti. Bütün yargılayan makam değişti, değiştirildi. Biliyorsunuz. Mahkeme diretti. 17-25'e kadar diretti. Sonradan elinden zorla alındı ve kararlarını verdi. Şimdi herkes beraat etti. CAS'a gitti, Avrupa'ya gitti. CAS ne yaptı, hepimizin bildiği, yok saysalar da hem de öyle güzel koyuyor ki... Şike nedeniyle bir kulübe ceza verilebilir mi, 'Evet, yöneticileri işin içindeyse, burada evet için' diyor. 'Şikeye girer' diyor. 'Bir daha yargılanma, TFF belli cezalar verdi, bir daha yargılamayın, hayır diyor. Kesin hüküm yok. Siz orada karar vermişsiniz, bana şu kadarlık ceza ver işi çözeyim' diyor. 'Hayır kabul edilmez, ben ceza veririm' diyor. Şike davalarında ispat standartını söylüyor. 'Ceza hukukunda kesin gerçek ortaya çıkması lazım. Kuvvetli şüphenin ötesine geçmelidir. Disiplin soruşturmalarında bu kadar sert değildir, makul şüphe yeterlidir' diyor. Burada da vardır diyor. CAS kararı 11 Nisan 2014 tarihli, orada duruyor. Biz UEFA'ya FIFA'ya bağlıyız. 'Şerefsizler, ahlaksız, bize şikeci diyen köpekler' diyor. Ne kadar güzel ortam ya. Adalet Bakanı'nı buraya çağıralım bir gün. Spor Bakanı'nı çağıralım buraya. 'Gel buraya, gel buraya, söyle önümüzde bir şey söyle' diyelim. 'Durun bir dakika tuvalete gidiyorum, işim çıktı yarın geleceğim' değil. Net bir şey söyle. Eğer böyle bankacılık, başka bir şey yürürse futbol da yürür. Yeter artık."
İşte Süheyl Batum'un sözleri...
"Ben bunca yıldır Galatasaraylıyım; hiçbir başkanımın, burada rakip hakkında küfürlü tezahüratlar yaparken el çırptığını hiç görmedim. Ben hiçbir Galatasaray yöneticisin şike kayıtlarında konuşma yaptığını, 'tarla' dediğini, CAS'ın 'Evet şike yapmışsınız' dediğini hiç duymadım!"
"İçinde bulunduğumuz ortam, inanılmaz bir ortama dönüştü. Türkiye'de bizim Galatasaray olarak başarılı olacağız, bu sene de şampiyon olacağız. Bundan sonraki senelerde ne olacak, yüreğimiz ağzımızda. Belki biz Galatasaraylılar olarak bugüne kadar hiç yapmadık diye, bazı gerçekleri dile getirmek istemiyoruz. Diğer camialar korktukları için bir şey söyleyemiyorlar. Rekabeti, sert rekabeti hepimiz biliyoruz. Artık her türlü ahlaksızlığı, rezilliği aştı, terör ortamına dönüştü. Biz bu ortamda sürüklenir gidersek, bundan sonra felaket. Ben Fransa'da eğitim aldım. Hayatımda, bırakın Fransa'yı İngiltere'yi Papua Yeni Gine'de böyle rezil bir ortamın olduğuna inanmıyorum. Her ülkede bir zengin çocuğu çıkabilir. Kendi arkadaşlarını alabilir. O çocuğun hiçbir değeri, ilkesi, değerli gördüğü şey olmayabilir, kutsalı olmayabilir. Dinsel anlamda demiyorum, arkadaşlık gibi. Bir şeyler yaptığında ortada devlet diye bir kurum vardır. Bankacılık sektöründe düşünün; bir banka diğer bankaya 'onlar karaktersiz, şöyle böyle yapıyorlar, para topluyorlar, çalıyorlar' desin. Herkes sussun. Orada bankacılık sistemi yürür mü? Futbolda yürümesini bekliyoruz. Bu konuda böyle yürümeyeceğini çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes biliyor bunu. Gerçekten bu işin altında, söyleyemediğimiz, söylemekten korktuğumuz gerçek ne? Siyaset olmasa bu iş buraya gelir mi? Gelmez. Gelmez. Gelmesi mümkün değil. Dünyanın hiçbir devletinde mümkün değil."
FENERBAHÇE, ALİ KOÇ
"Bu Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç denilen adam veya çocuk mu diyeyim bilmiyorum. Zerre kadar utanmadan, zerre kadar yüzü kızarmadan 'ahlaksızlar, alçaklar, şerefsizler, namussuzlar, malum camia' diyor, herkes kafasını kuma gömmüş. Yahu neden gömdüklerini ben anlıyorum. Sponsor, 'ağabeyimizi kızdırmayalım', spor. Devlet sen neredesin yahu."
"Sayın Bakan'ı siyaset yaptığım için parlamentoda gördüm ara sırada geliyordu. Bilmeyen benim çocuklarım, bir bakanı bu kadar olay varken bir tek şeyde resmini görebilir misiniz? Bizden Vedat Muriqi alınırken, onu Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna eden ekibin içinde Osman Aşkın Bak, şimdi bakan. Şimdi nerede bilmiyorum? Belki Sierra Leone'de Papua Yeni Gine'de tatildedir. Bu iş böyle yürümez. Bunun sorumluları kim? Kıvırmaya gerek yok. Ali Koç ve avanesi. Ben hayatımda böyle başkan görmedim. 'Şerefsizler, haysiyetsizler, hırsızlar, alçaklar' diyor. Galatasaray yönetiminin buna doğrudan tavır almamasını haklı karşılıyorum. Bu tür adamlar, bu seviyeye düşmemek lazım. Kesin. 'Yok sensin şerefsiz' demenin anlamı yoktur. Bunu Ali Koç için söylemiyorum ama bizde bir atasözü vardır, 'Ben söylenene bakarım söz mü diye, bir söyleyene bakarım adam mı diye?', ben bunu Ali Koç için söylemiyorum ama biz şöyle çevirebiliriz, söyleyene bakarım Ali Koç mu Acun Ilıcalı mı diye. Ne olursa olsun bu seviyeye düşmeyelim. Ben bir hukukçuyum. Artık hakikaten kulaklarım acıyor. Koskoca bir başkan ve şürekası, bu kadar cahil değildir. Sahtekar değildir. Kötü niyetlidir. 'İddianame düzenlendi, buna rağmen bir şey yapmadı' deniyor. Yanında hukukçular var, 'uyduruyorsun bari güzel uydur' demedi mi! Koskoca başkan ahlaksız olabilir mi! Sahtekar olabilir mi! Olamaz. Kötü niyetli. Adamlar konuşuyor, hepsi Acun macun hepsi. Her gün medyada. Artık seyredemiyoruz. Aziz Yıldırım, benim de zamanında çok sevmediğim bir başkandı, hep kalsın biz şampiyon olsun istiyorum. Aynı şey Ali Koç için de söylüyorum, keşke 100 yıl kalabilse. Getirdiği ortam korkunç. Galatasaray olmasa kimsenin dayanabilmesi mümkün değil."
"HAYATIMDA GÖRMEDİM"
"TFF, ben hayatımda insanların normal durduğu platformdan 3 bin metre 2 ayda düşen bir insan görmedim. Bir tek bu İbrahim Hacıosmanoğlu muydu, onu gördüm. TFF Başkanı demiyoruz aramızda, biz Fenerbahçe Eşbaşkanı, Başkan Yardımcısı diyoruz. Kendini bu duruma düşüren bir insan. Bizim başkanımıza, 'insanın onuru var, nasıl söylersin' diyor. Tabii var haysiyet, onur. Bile bile 2-3 ayda verdiği söz nedeniyle oraya seçilmek için, 3 bin metre düşene bir şey söyleme hakkımız var."
"CAS KARARI ORADA DURUYOR"
"3 Temmuz'dan sonra Aziz Başkan istiyor dediler, bütün yasa değişti. Bütün yargılayan makam değişti, değiştirildi. Biliyorsunuz. Mahkeme diretti. 17-25'e kadar diretti. Sonradan elinden zorla alındı ve kararlarını verdi. Şimdi herkes beraat etti. CAS'a gitti, Avrupa'ya gitti. CAS ne yaptı, hepimizin bildiği, yok saysalar da hem de öyle güzel koyuyor ki... Şike nedeniyle bir kulübe ceza verilebilir mi, 'Evet, yöneticileri işin içindeyse, burada evet için' diyor. 'Şikeye girer' diyor. 'Bir daha yargılanma, TFF belli cezalar verdi, bir daha yargılamayın, hayır diyor. Kesin hüküm yok. Siz orada karar vermişsiniz, bana şu kadarlık ceza ver işi çözeyim' diyor. 'Hayır kabul edilmez, ben ceza veririm' diyor. Şike davalarında ispat standartını söylüyor. 'Ceza hukukunda kesin gerçek ortaya çıkması lazım. Kuvvetli şüphenin ötesine geçmelidir. Disiplin soruşturmalarında bu kadar sert değildir, makul şüphe yeterlidir' diyor. Burada da vardır diyor. CAS kararı 11 Nisan 2014 tarihli, orada duruyor. Biz UEFA'ya FIFA'ya bağlıyız. 'Şerefsizler, ahlaksız, bize şikeci diyen köpekler' diyor. Ne kadar güzel ortam ya. Adalet Bakanı'nı buraya çağıralım bir gün. Spor Bakanı'nı çağıralım buraya. 'Gel buraya, gel buraya, söyle önümüzde bir şey söyle' diyelim. 'Durun bir dakika tuvalete gidiyorum, işim çıktı yarın geleceğim' değil. Net bir şey söyle. Eğer böyle bankacılık, başka bir şey yürürse futbol da yürür. Yeter artık."