Strasbourg, tek golle kazandı!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Strasbourg sahasında Nantes'ı ağırladı.
Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık Strasbourg üstünlüğüyle sona erdi.
Strasbourg'a galibiyeti getiren gol Emanuel Emegha'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Strasbourg puanını 6'ya yükseltirken Nantes ise 0 puanda kaldı.
Strabsourg Fransa Ligi'nin 3. haftasında Monaco deplasmanına gidecek. Nantes ise evinde Auxerre'i ağırlayacak.
