24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-019'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-019'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-017'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-255'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-059'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-04'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-03'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-05'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-090'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Strasbourg, tek golle kazandı!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Strasbourg, evinde Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

calendar 24 Ağustos 2025 20:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Strasbourg, tek golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Strasbourg sahasında Nantes'ı ağırladı.

Meinau Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık Strasbourg üstünlüğüyle sona erdi.

Strasbourg'a galibiyeti getiren gol Emanuel Emegha'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Strasbourg puanını 6'ya yükseltirken Nantes ise 0 puanda kaldı.

Strabsourg Fransa Ligi'nin 3. haftasında Monaco deplasmanına gidecek. Nantes ise evinde Auxerre'i ağırlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.