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Stoke taraftarından Ndiaye tepkisi: ''Satın''

Stoke City taraftarından yönetime Galatasaray'ın ilgilendiği Badou Ndiaye için ''Satın'' çağrısı...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stoke taraftarından Ndiaye tepkisi: ''Satın''
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08 Ağustos 2018 16:04
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Badou Ndiaye, Chamionship'in ilk haftasındaki Leeds United maçının ardından taraftarın tepkisini aldı.

Championship'te oynamak istemediği yönünde haberler çıkan Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Stoke City'nin Leeds United karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından taraftar Senegalli ismi hedef aldı.

Galatasaray'ın da uzun süredir yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Ndiaye için Stoke City taraftarları, ''Burada oynamak istemiyor'' yorumlarında bulundu.

Badou Ndiaye'nin Leeds United karşısındaki isteksiz oyununun ardından, İngiliz temsilcisinin Senegalli oyuncuya transfer izni verebileceği konuşuluyor. Taraftarın da artık kadroda görmek istemediği Badou Ndiaye için en güçlü aday Galatasaray gibi görünüyor.''

İşte Stoke City taraftarının Badou Ndiaye yorumları...

''Badou açıkça burada oynamak istemiyor...''

''Badou'nun sahtekar oyununu görmediniz mi? Tamam iyi oyuncu ama tutumu utanç verici.''

''Badou'nun isteksizliği çok açıkça görülüyor.''

''Takım zaten kötüydü, çok karışık bir oyun oynadık. Badou da artık Stoke'da oynamak istemediğini belli etti.''

''Kabul edelim, Badou'yu satmalıyız.''

''Stoke için Badou büyük problem, oynamak istemiyor.''

''Badou ve Etobo Stoke'da kalmak istemiyor. Bunlardan kurtulmalıyız.''

''Badou'yu neden oynatıyoruz? Bizde oynamak istemiyor. Umarım birkaç güne gider.''




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