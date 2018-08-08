Stoke taraftarından Ndiaye tepkisi: ''Satın''

İşte Stoke City taraftarının Badou Ndiaye yorumları...

'ın transfer gündeminde yer alan, Chamionship'in ilk haftasındakimaçının ardından taraftarın tepkisini aldı.Championship'te oynamak istemediği yönünde haberler çıkan Badou Ndiaye'nin formasını giydiği Stoke City'nin Leeds United karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından taraftar Senegalli ismi hedef aldı.Galatasaray'ın da uzun süredir yeniden kadrosuna katmaya çalıştığı Ndiaye için Stoke City taraftarları,yorumlarında bulundu.Badou Ndiaye'nin Leeds United karşısındaki isteksiz oyununun ardından, İngiliz temsilcisinin Senegalli oyuncuya transfer izni verebileceği konuşuluyor. Taraftarın da artık kadroda görmek istemediği Badou Ndiaye için en güçlü aday Galatasaray gibi görünüyor.''