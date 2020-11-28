Stjepan Tomas: "Galatasaray'ı tebrik ederim"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stjepan Tomas: 'Galatasaray'ı tebrik ederim'
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28 Kasım 2020 21:19
Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray karşısındaki 4-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Tomas maç sonunda; "Galatasaray'ı tebrik ederim, çok iyilerdi. Biz de bugün kötüydük. Kötü başladık. Hücuma çıkamadık, etkisiz kaldık. Golden sonra gardımız düştü. İkinci golü yiyince kötü de oynadık. Değişiklikler yapınca biraz toparladık ama maalesef hücumda etkisiz kaldık. Sonra kırmızı kart bizi çok bozdu. Farklı mağlup olduk. Galatasaray hak etti." dedi.



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