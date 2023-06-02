Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, başantrenör Joe Mazzulla'nın gelecek sezon görevde kalacağını ve takımın yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ı tutmak istediğini belirtti.



Mazzulla'nın takımın geleceği için en iyi koç olup olmadığı sorulduğunda, Stevens şunları söyledi:



"Evet, bence öyle. Müthiş bir lider. Bu yıl öğrenebileceği şeylerle gelecekte daha iyi olacak çünkü sürekli öğrenmeye aç ve sorumluluk sahibi biri. Bu liderlik niteliklerini bulmak zordur."



Mazzulla ve Celtics, Miami Heat'e karşı Doğu Konferansı finallerinde 3-0'lık tarihi bir geri dönüşü tamamlamalarına bir galibiyet uzaktaydı.



Stevens, inişli çıkışlı playoff performansının ardından Brown'ı tutma arzusuna ise şu şekilde değindi:



"Şüphesiz Jaylen'in burada olmasını istediğimizi söyleyebilirim, o bizim büyük bir parçamız. Kendisine inancımız tam ve şahsen ona minnettarım. Ekipteki herkes başarı kazansa da veya mağlup olsa da, bunları kabullenip tekrar işe dönüyor ve bunun için gerçekten minnettarım."



Brown geride bıraktığımız sezon All-NBA ikinci takımına seçilerek, Temmuz ayında bir supermax kontrat uzatması imzalamaya hak kazanmıştı. 26 yaşındaki oyuncu playoffların son maçında sıkıntı çekmiş, 8/23 şut isabetiyle 19 sayıda kalarak 8 top kaybı yapmıştı.



