Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, takımın yeni yönetimi altında önemli değişiklikler beklemediğini belirtti.



Bill Chisholm liderliğindeki bir grup, önümüzdeki sezon itibarıyla takımın çoğunluk hissesini devralmaya hazırlanıyor.



Stevens, Çarşamba günü Phoenix'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, satış sürecine doğrudan dahil olmadığını ancak gelişmelerden haberdar edildiğini söyledi.



"Bu benim rolüm değil, dolayısıyla süreç boyunca herhangi bir fikir belirtmedim. Sonuçta, bu tamamen onların hakkı. Benim tek isteğim, burada alınacak kararlar hakkında zamanında bilgilendirilmekti."



Yeni yönetimle çalışmaya hazır olduğunu belirten Stevens, Chisholm ile birkaç hafta önce tanıştığını ve Celtics'e duyduğu ilgiyi net bir şekilde hissettiğini ifade etti.



"Çeşitli yatırımcı grupları farklı önceliklere sahipti, ancak Bill'in Celtics'e olan sevgisi ve takıma verdiği değer çok açıktı. Bu gerçekten harika bir şey."



Satışın tamamlanmasının ardından Stevens, Chisholm ile Sacramento'da bir araya gelerek gelecek planlarını tartıştı.



