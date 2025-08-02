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Stephen Kenny: "Beşiktaş ile oynamak heyecan verici olacak"

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan St Patrick's ekibinin teknik direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş eşleşmesi hakkında görüşlerini aktardı.

calendar 02 Ağustos 2025 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Stephen Kenny: 'Beşiktaş ile oynamak heyecan verici olacak'
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St Patrick's teknik direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş - St Patrick's eşleşmesi hakkında görüşlerini paylaştı.

Kenny, "Beşiktaş çok kaliteli takım. Ole Gunnar Solskjaer de büyük kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Böyle köklü bir Türk kulübüne karşı oynamak heyecan verici olacak. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

Eşleşmenin ilk karşılaşması 7 Ağustos perşembe günü TSİ 21.45'de Richmond Stadyumu'nda oynanacak.
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