Stelios Kitsiou: 'Sadece Onyekuru'yu düşünmedik'

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Sadece Onyekuru'ya hazırlanmadıklarını söyleyen Kitsiou, "Galatasaray'a karşı iyi sonuç almak istiyorsanız, 90 dakika iyi mücadele etmelisiniz. Sadece Henry Onyekuru üzerine çalışmadık. Hikmet Hoca her zaman olduğu gibi bizi uyardı. İyi oynadık ve kazandık. Bu galibiyeti iki yıl önce otobüs kazasında hayatını kaybeden taraftarlarımıza armağan ediyoruz." dedi.



