Stanley Johnson'ın korku dolu anları!

Anadolu Efes'in yıldız ismi Stanley Johnson'ın dairesinin camlarına iki kurşun isabet etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stanley Johnson'ın korku dolu anları!
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11 Ekim 2024 22:25
Son güncelleme 11 Ekim 2024 22:29
Anadolu Efes'in yıldız ismi Stanley Johnson, evinde korku dolu anlar yaşadı.

Johnson'ın Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 20. kattaki dairesinin camlarına dün akşam (perşembe) iki kurşun isabet etti. Olay sırasında evde olan Johnson, seslerin ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, üçüncü kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit etti.

Polis, yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı ve incelemeye başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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