19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-189'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Stanimir Stoilov: "Kaybetmeyi hak etmedik"

Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, ilk yarıda kaçan fırsatlara ve ikinci yarıda yaşanan savunma zaaflarına dikkat çekerek, oyuncu değişikliği konusunda yeterli opsiyona sahip olmadıklarını vurguladı.

calendar 19 Ekim 2025 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda buldukları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.
 
Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti. Bugün kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik." dedi.
 
Stoilov, maçın 60. dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını belirterek, özellikle son dakikalarda da savunmada hatalar yaptıklarını dile getirdi.
 
Futbolcularının oyunun bu bölümünde yorulduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı." diye konuştu.
 
Değişiklik anlamında çok fazla opsiyonlarının olmadığını kaydeden Stoilov, "Böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
