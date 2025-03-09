Stanimir Stoilov: 'Avrupa hedefimizden şaşmıyoruz'

Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Net Global Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa Ligi'ne gitme hedefinden geri adım atmayacaklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, kendi adlarına zor bir maç olduğunu belirtti.



Sivasspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Stoilov, "Maçın aslında iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda daha iyi oynadık, golü bulduk. Golleri de bulacak fırsatlarda yakaladık." dedi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Stoilov, bu bölümde de goller yediklerini ifade etti.



Stoilov, 14 ay boyunca mükemmel zaman geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Mucizeleri beraber yarattık, beraber kazandık, yeri geldi beraber üzüldük. Bu şekilde aynen devam etmemiz gerekiyor. 1-2 aydır zor bir dönem geçirdik, çok fazla sakatlık yaşadık. Bu sakatlıklar maalesef futbolumuzu olumsuz bir şekilde etkiledi. Takım ve camia olarak birlik olma takımın arkasında durma zamanı. Bu takımda genç oyuncular var, bu oyuncuların yüksek potansiyeli var. Bunu şu ana kadar gösterdiler. O yüzden şu anda camiamızın desteği, taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Biz kesinlikle hedefimizden şaşmıyoruz. Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bundan kesinlikle geri adım atmayacağız."



Maçı yöneten hakemleri de değerlendiren Stoilov, "Hakemlerin bize daha fazla saygı duyması gerekiyor. Bu takıma, bu genç oyunculara daha fazla saygı duyulması gerekiyor. Biz sahaya çıktığımızda zaman geçirmek isteyen bir takım değiliz. Biz hedefleri olan bir takımız ve bunun bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.



Stoilov, ligin 28. haftasında sahalarında ikas Eyüpspor ile oynayacakları maça odaklandıklarını ve orada birlik olarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.



