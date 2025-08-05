05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
20:00
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
20:00
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
21:00
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
21:00
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
19:00
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
19:30
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Spurs, De'Aaron Fox ile 4 yıl 229 milyon dolarlık maksimum sözleşme imzaladı

San Antonio Spurs, yıldız oyun kurucusu De'Aaron Fox ile dört yıllığına 229 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzattı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Spurs, De'Aaron Fox ile 4 yıl 229 milyon dolarlık maksimum sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



San Antonio Spurs, yıldız oyun kurucusu De'Aaron Fox ile dört yıllığına 229 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzattı.

Anlaşma, Fox'ın menajeri Rich Paul tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı.

Yeni kontratta oyuncu opsiyonu bulunmazken, Fox'un 2029-30 sezonunun sonuna kadar Spurs forması giymesi bekleniyor. Bu uzatma, Victor Wembanyama'nın çaylak sözleşmesinin son yılına denk gelirken; Fransız yıldız, önümüzdeki yaz çaylak uzatma hakkı kazanacak.


Fox, Sacramento Kings'ten üç takımlı bir takasla San Antonio'ya geldikten sonra Spurs formasıyla çıktığı 17 maçta 19.7 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı.

Geçtiğimiz sezon Fox ve Wembanyama yalnızca beş maçta birlikte oynayabildi. Wembanyama, takas sonrası birkaç hafta içinde omzundaki pıhtı atması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymemişti. Ancak 2025-26 sezonuyla birlikte parkelere dönmesi bekleniyor. Charania'nın aktardığına göre, iki oyuncu arasında saha dışında da güçlü bir bağ oluşmuş durumda.

Spurs'un 2025 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçtiği Dylan Harper'ın da Fox ile birlikte genç ve dinamik bir arka alanda önemli bir parça olması bekleniyor.

2017 NBA Draftı'nda Kings tarafından beşinci sıradan seçilen Fox, 2022-23 sezonunda kariyerinin ilk All-Star ve All-NBA seçimini elde etti. Ertesi sezon ise maç başına 2 top çalma ortalamasıyla lig lideri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.