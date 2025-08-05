San Antonio Spurs, yıldız oyun kurucusu De'Aaron Fox ile dört yıllığına 229 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzattı.Anlaşma, Fox'ın menajeri Rich Paul tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı.Yeni kontratta oyuncu opsiyonu bulunmazken, Fox'un 2029-30 sezonunun sonuna kadar Spurs forması giymesi bekleniyor. Bu uzatma, Victor Wembanyama'nın çaylak sözleşmesinin son yılına denk gelirken; Fransız yıldız, önümüzdeki yaz çaylak uzatma hakkı kazanacak.Fox, Sacramento Kings'ten üç takımlı bir takasla San Antonio'ya geldikten sonra Spurs formasıyla çıktığı 17 maçta 19.7 sayı ve 6.8 asist ortalamaları yakaladı.Geçtiğimiz sezon Fox ve Wembanyama yalnızca beş maçta birlikte oynayabildi. Wembanyama, takas sonrası birkaç hafta içinde omzundaki pıhtı atması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymemişti. Ancak 2025-26 sezonuyla birlikte parkelere dönmesi bekleniyor. Charania'nın aktardığına göre, iki oyuncu arasında saha dışında da güçlü bir bağ oluşmuş durumda.Spurs'un 2025 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçtiği Dylan Harper'ın da Fox ile birlikte genç ve dinamik bir arka alanda önemli bir parça olması bekleniyor.2017 NBA Draftı'nda Kings tarafından beşinci sıradan seçilen Fox, 2022-23 sezonunda kariyerinin ilk All-Star ve All-NBA seçimini elde etti. Ertesi sezon ise maç başına 2 top çalma ortalamasıyla lig lideri oldu.