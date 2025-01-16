Spor Toto, PAOK'u deplasmanda devirdi

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Sport Toto, PAOK'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Spor Toto, PAOK'u deplasmanda devirdi
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16 Ocak 2025 23:49
Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını deplasmanda 3-1 yendi.

Selanik şehrindeki PAOK Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Toto, 25-16, 25-22, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.

Bu maçın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Spor Toto, rakibinden rövanşta iki set alması durumunda yarı finale yükselecek.

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