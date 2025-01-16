Spor Toto, PAOK'u deplasmanda devirdi

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını deplasmanda 3-1 yendi.
Selanik şehrindeki PAOK Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Toto, 25-16, 25-22, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.
Bu maçın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Spor Toto, rakibinden rövanşta iki set alması durumunda yarı finale yükselecek.
Selanik şehrindeki PAOK Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Toto, 25-16, 25-22, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.
Bu maçın rövanşı 29 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Spor Toto, rakibinden rövanşta iki set alması durumunda yarı finale yükselecek.