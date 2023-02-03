Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Altay-Adanaspor: Erdem Mertoğlu
4 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Fatih Tokail
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Ayberk Demirbaş
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor: Ali Yılmaz
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Alpaslan Şen
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Altay-Adanaspor: Erdem Mertoğlu
4 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Fatih Tokail
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Ayberk Demirbaş
16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor: Ali Yılmaz
19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
5 Şubat Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Alpaslan Şen
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
6 Şubat Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ