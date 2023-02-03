Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu
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03 Şubat 2023 16:02
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Altay-Adanaspor: Erdem Mertoğlu

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Fatih Tokail

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Ayberk Demirbaş

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor: Ali Yılmaz

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Alpaslan Şen

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

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