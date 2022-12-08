Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:
9 Aralık Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altaş Denizlispor-Altay: Furkan Aksuoğlu
19.00 Göztepe-Manisa FK: Ozan Ergün
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ramazan Keleş
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Altınordu-Bodrumspor: Burak Pakkan
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor: Adem Cinek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemleri şunlar:
9 Aralık Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
10 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Altaş Denizlispor-Altay: Furkan Aksuoğlu
19.00 Göztepe-Manisa FK: Ozan Ergün
11 Aralık Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor: Ramazan Keleş
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: Eren Özyemişcioğlu
19.00 Altınordu-Bodrumspor: Burak Pakkan
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Pendikspor-Sakaryaspor: Adem Cinek
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