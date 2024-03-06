Spor İstanbul'un 'Sport4All-Herkes İçin Spor' projesinin tanıtımı yapıldı

Spor İstanbul, engelli çocuklarla gençlerin eğitimini ve paralimpik sporcu yetişmesine altyapı sağlamayı amaçlayan "Sport4All-Herkes İçin Spor" projesinin tanıttı.



Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan projenin Haliç Su Sporları Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un yanı sıra Hırvatistan, Malta ve Sırbistan'dan gelen proje ortakları katıldı.



Spor İstanbul'un, koordinatör olduğu Sport4All-Herkes İçin Spor projesinin, Erasmus+ Kar amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinliği Eylemi kapsamında Avrupa Komisyonundan 200 bin avro destek aldığı belirtildi.



Proje kapsamında engelli çocuklar ile gençlerin fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimlerinin spor aracılığıyla desteklenmesi planlanan projede, spora katılımın önündeki engellerin kaldırılması, engellilerin bedensel, zihinsel güçlenmelerini desteklemek ve paralimpik sporcu yetiştirmede eğitim model oluşturmanın amaçlandığı kaydedildi.



- Onur: "Projenin önemi engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması"



Proje ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Renay Onur, projenin engellilerin sosyalleşmesine fayda sağlayacağına değinerek, "Bizim için heyecanlı bir an çünkü Avrupa Birliğinin Erasmus projesi dahilinde kar amacı gütmeyen spor projelerine verdiği programlarda yurt dışındaki ortaklarımızla beraber Türkiye'de bunu alan kurum olduk. Engelli çocukların yüzde 53'ünün yakın arkadaşı yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Arkadaşlar bizi topluma bağlıyor. Sosyal ilişkilerimizin artmasına fayda oluyor. Projenin önemi engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması, sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ve bununla beraber paralimpik sporcu yetiştiriyor olmak." diye konuştu.



Türkiye'nin paralimpik sporcularda önemli bir ülke olduğunu ifade eden Onur, "Türkiye paralimpik, başarılar konusunda neredeyse olimpik alanı aşan tempoyla gidiyor. Burada amacımız örnek bir program oluşturmak." dedi.



Onur, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile bu projede temas halinde olduklarını kaydederek, "Hem bu proje dahilinde hem de bunun dışında sürekli irtibattayız. Önümüzdeki sene mart ayında goalball ve yüzme alanında müsabakalar yapacağız. Bunların hepsinde baştan sona paralimpik komitesi ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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