Spor Federasyonlarında seçim maratonu

Yaz Olimpiyatlarının ardından 59 Federasyon seçim yarışına girdi. 22.4.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 25.7.2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Spor Federasyonları yönetmeliğine göre; federasyonların, olimpiyatlardan sonra 3 ay içinde olağan seçimli genel kurullarını yapması gerekiyor. Mevcut başkanlar içinde 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kez aday olanların da içinde bulunduğu seçimler 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.



FEDERASYONLAR BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI OLDU



2011 yılında çıkan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili (10) maddesine göre, spor federasyonları özerk statüden bağımsız statüye dönüşmüştü. Bu karar doğrultusunda yeni yasada özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları oldu.



BÜTÇE VE DENETLEME YETKİSİ BAKANLIKTA



Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlar üzerinde bütçe ve denetleme yetkisi bulunuyor. Kanun koyucu federasyonları tanımlarken özel hukuk hükümlerine tabi bir yapı olarak değerlendirmektedir. Bu yasa doğrultusunda Spor federasyonları 21 Eylül, 17 Kasım 2024 tarihleri arasında seçimlerini tamamlamış olacaklar.



Yaz olimpiyatlarının ardından 59 federasyonda ilk seçim 21 Eylül 2024 Cumartesi günü, Kürek Federasyonu ile başlıyor. Son seçim ise 17 Kasım 2024 Pazar günü Görme Engelliler Federasyonunda olacak.



Öte yandan Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunda seçimler Kış olimpiyatlarından sonra yapılacak.



FEDERASYONLARIN SEÇİM TARİHLERİ



Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi



Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar



Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi



Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi



Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba



Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe



Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma



Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi



Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar



Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar



Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi



E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma



Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi



İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi



Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar



Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi



Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi



Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı



Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı



Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba



Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe



Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma



Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi



Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi



Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi



Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı



Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba



Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe



Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma



Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi



Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar



Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi



Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı



Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma



Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma



Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi



Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi



Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe



Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma



Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi



Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar



Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar



Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi



Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi



Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı



Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı



İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba



Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba



Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe



Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe



Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma



Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi



Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi



Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi



Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı



Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma



Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi



Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar





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