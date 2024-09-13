Spor Federasyonlarında seçim maratonu

Yaz Olimpiyatlarının ardından 59 Federasyon seçim yarışına girdi. 22.4.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 25.7.2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Spor Federasyonları yönetmeliğine göre; federasyonların, olimpiyatlardan sonra 3 ay içinde olağan seçimli genel kurullarını yapması gerekiyor. Mevcut başkanlar içinde 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kez aday olanların da içinde bulunduğu seçimler 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
FEDERASYONLAR BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI OLDU
2011 yılında çıkan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili (10) maddesine göre, spor federasyonları özerk statüden bağımsız statüye dönüşmüştü. Bu karar doğrultusunda yeni yasada özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları oldu.
BÜTÇE VE DENETLEME YETKİSİ BAKANLIKTA
Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlar üzerinde bütçe ve denetleme yetkisi bulunuyor. Kanun koyucu federasyonları tanımlarken özel hukuk hükümlerine tabi bir yapı olarak değerlendirmektedir. Bu yasa doğrultusunda Spor federasyonları 21 Eylül, 17 Kasım 2024 tarihleri arasında seçimlerini tamamlamış olacaklar.
Yaz olimpiyatlarının ardından 59 federasyonda ilk seçim 21 Eylül 2024 Cumartesi günü, Kürek Federasyonu ile başlıyor. Son seçim ise 17 Kasım 2024 Pazar günü Görme Engelliler Federasyonunda olacak.
Öte yandan Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunda seçimler Kış olimpiyatlarından sonra yapılacak.
FEDERASYONLARIN SEÇİM TARİHLERİ
Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi
Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar
Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba
Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe
Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma
Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar
Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi
E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma
Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar
Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba
Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe
Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma
Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi
Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı
Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba
Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe
Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma
Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi
Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar
Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi
Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı
Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi
Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi
Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe
Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma
Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi
Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma
Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi
Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı
Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma
Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi
Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar
FEDERASYONLAR BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI OLDU
2011 yılında çıkan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili (10) maddesine göre, spor federasyonları özerk statüden bağımsız statüye dönüşmüştü. Bu karar doğrultusunda yeni yasada özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları oldu.
BÜTÇE VE DENETLEME YETKİSİ BAKANLIKTA
Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlar üzerinde bütçe ve denetleme yetkisi bulunuyor. Kanun koyucu federasyonları tanımlarken özel hukuk hükümlerine tabi bir yapı olarak değerlendirmektedir. Bu yasa doğrultusunda Spor federasyonları 21 Eylül, 17 Kasım 2024 tarihleri arasında seçimlerini tamamlamış olacaklar.
Yaz olimpiyatlarının ardından 59 federasyonda ilk seçim 21 Eylül 2024 Cumartesi günü, Kürek Federasyonu ile başlıyor. Son seçim ise 17 Kasım 2024 Pazar günü Görme Engelliler Federasyonunda olacak.
Öte yandan Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunda seçimler Kış olimpiyatlarından sonra yapılacak.
FEDERASYONLARIN SEÇİM TARİHLERİ
Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi
Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar
Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi
Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba
Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe
Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma
Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi
Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar
Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi
E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma
Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi
Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar
Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi
Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı
Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba
Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe
Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma
Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi
Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi
Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı
Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba
Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe
Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma
Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi
Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar
Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi
Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı
Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma
Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi
Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi
Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe
Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma
Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi
Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar
Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi
Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı
İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe
Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma
Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi
Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi
Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı
Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma
Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi
Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar
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