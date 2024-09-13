Spor Federasyonlarında seçim maratonu

59 spor federasyonunun seçim maratonu 21 Eylül'de başlayacak ve 17 Kasım'da sona erecek. Kış sporları federasyonlarında ise seçimler Kış Olimpiyatları sonrasında yapılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Spor Federasyonlarında seçim maratonu
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13 Eylül 2024 15:36
Yaz Olimpiyatlarının ardından 59 Federasyon seçim yarışına girdi. 22.4.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 25.7.2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Spor Federasyonları yönetmeliğine göre; federasyonların, olimpiyatlardan sonra 3 ay içinde olağan seçimli genel kurullarını yapması gerekiyor. Mevcut başkanlar içinde 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci kez aday olanların da içinde bulunduğu seçimler 17 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

FEDERASYONLAR BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI OLDU

2011 yılında çıkan 6215 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili (10) maddesine göre, spor federasyonları özerk statüden bağımsız statüye dönüşmüştü. Bu karar doğrultusunda yeni yasada özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları oldu.

BÜTÇE VE DENETLEME YETKİSİ BAKANLIKTA

Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlar üzerinde bütçe ve denetleme yetkisi bulunuyor. Kanun koyucu federasyonları tanımlarken özel hukuk hükümlerine tabi bir yapı olarak değerlendirmektedir. Bu yasa doğrultusunda Spor federasyonları 21 Eylül, 17 Kasım 2024 tarihleri arasında seçimlerini tamamlamış olacaklar.

Yaz olimpiyatlarının ardından 59 federasyonda ilk seçim 21 Eylül 2024 Cumartesi günü, Kürek Federasyonu ile başlıyor. Son seçim ise 17 Kasım 2024 Pazar günü Görme Engelliler Federasyonunda olacak.

Öte yandan Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunda seçimler Kış olimpiyatlarından sonra yapılacak.

FEDERASYONLARIN SEÇİM TARİHLERİ

Kürek Federasyonu: 21 Eylül 2024 Cumartesi

Kano Federasyonu: 22 Eylül 2024 Pazar

Binicilik Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi

Ragbi Federasyonu: 23 Eylül 2024 Pazartesi

Sutopu Federasyonu: 25 Eylül 2024 Çarşamba

Bisiklet Federasyonu: 26 Eylül 2024 Perşembe

Hentbol Federasyonu: 27 Eylül 2024 Cuma

Okçuluk Federasyonu: 28 Eylül 2024 Cumartesi

Modern Pentatlon Federasyonu: 29 Eylül Pazar

Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu: 29 Eylül 2024 Pazar

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: 30 Eylül Pazartesi

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: 30 Eylül 2024 Pazartesi

E-Spor Federasyonu: 4 Ekim 2024 Cuma

Herkes İçin Spor Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi

İzcilik Federasyonu: 5 Ekim 2024 Cumartesi

Wuşhu Kung fu Federasyon: 6 Ekim 2024 Pazar

Gelişmekte olan Spor dalları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi

Hava Sporları Federasyonu: 7 Ekim 2024 Pazartesi

Basketbol Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı

Briç Federasyonu: 8 Ekim 2024 Salı

Satranç Federasyonu: 9 Ekim 2024 Çarşamba

Cimnastik Federasyonu: 10 Ekim 2024 Perşembe

Bilardo Federasyonu: 11 Ekim 2024 Cuma

Dans Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi

Dağcılık Federasyonu: 12 Ekim 2024 Cumartesi

Eskrim Federasyonu: 14 Ekim 2024 Pazartesi

Otomobil Sporları Federasyonu: 15 Ekim 2024 Salı

Oryantiring Federasyonu: 16 Ekim 2024 Çarşamba

Atıcılık Federasyonu: 17 Ekim 2024 Perşembe

Voleybol Federasyonu: 18 Ekim 2024 Cuma

Badminton Federasyonu: 19 Ekim 2024 Cumartesi

Taekwando Federasyonu: 20 Ekim 2024 Pazar

Kaykay Federasyonu: 21 Ekim 2024 Pazartesi

Karate Federasyonu: 22 Ekim 2024 Salı

Muay Thai Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma

Kick Boks Federasyonu: 25 Ekim 2024 Cuma

Yelken Federasyonu: 26 Ekim 2024 Cumartesi

Halk Oyunları Federasyonu: 28 Ekim 2024 Pazartesi

Atletizm Federasyonu: 31 Ekim 2024 Perşembe

Çim Hokeyi Federasyonu: 1 Kasım 2024 Cuma

Halter Federasyonu: 2 Kasım 2024 Cumartesi

Judo Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar

Yüzme Federasyonu: 3 Kasım 2024 Pazar

Üniversite Sporları Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi

Vücut Geliştirme Federasyonu: 4 Kasım 2024 Pazartesi

Motosiklet Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı

Triatlon Federasyonu: 5 Kasım 2024 Salı

İşitme Engelliler Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba

Golf Federasyonu: 6 Kasım 2024 Çarşamba

Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe

Masa Tenisi Federasyonu: 7 Kasım 2024 Perşembe

Geleneksel Güreşler Federasyonu: 8 Kasım 2024 Cuma

Güreş Federasyonu: 9 Kasım 2024 Cumartesi

Tenis Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi

Sualtı Federasyonu: 11 Kasım 2024 Pazartesi

Boks Federasyonu: 12 Kasım 2024 Salı

Bedensel Engelliler: 15 Kasım 2024 Cuma

Özel Sporcular Federasyonu: 16 Kasım 2024 Cumartesi

Görme Engelliler Federasyonu 17 Kasım 2024 Pazar

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